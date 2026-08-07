Neuland Laboratories: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Neuland Laboratories hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 115.10 INR gegenüber 10.83 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 119.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.93 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.42 Milliarden INR ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 115.10 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 5.46 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.ch