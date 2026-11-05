Neuland Laboratories: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neuland Laboratories hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 40.24 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 75.49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 4.50 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 12.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Neuland Laboratories 5.14 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 40.24 INR sowie einen Umsatz von 5.14 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch