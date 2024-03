Neueste FinTech-Studie: Schweiz fällt in puncto Attraktivität hinter Schweden zurück

• Hochschule Luzern veröffentlicht "IFZ FinTech Study 2024"• Schweizer FinTech-Sektor wächst weiter• Stockholm/Schweden nun beliebter als Zürich und Genf

Jedes Jahr veröffentlicht die Hochschule Luzern die "IFZ FinTech Study", die einen umfassenden Überblick über den Schweizer FinTech-Sektor liefert. Dabei gab es in der Analyse dieses Jahr erstmals eine Neuerung, weil neben der Eidgenossenschaft auch der FinTech-Sektor von Liechtenstein mit inkludiert wurde.

Die Abkürzung FinTech steht für Finanztechnologie und wird auf Unternehmen angewendet, die sich auf "technologiebasierte Lösungen für innovative digitale Produkte, Dienstleistungen und Prozesse in der Finanzbranche" einsetzen, wie es in der Pressemitteilung der Hochschule Luzern (HSLU) heisst.

Schweizer FinTech-Sektor wächst

Im Jahr 2023 ist der Schweizer FinTech-Sektor weiter gewachsen. So stieg die Anzahl von Unternehmen dieser Kategorie in der Eidgenossenschaft um elf Prozent auf 483. Derweil nannten im vergangenen Jahr 22 Finanztechnologie-Spezialisten Liechtenstein ihr Zuhause. Die Analyse hat ausserdem herausgefunden, dass es verglichen mit den letzten Jahren mittlerweile mehr Unternehmen gibt, die sich auf besonders innovative Technologien wie "Analytics, Big Data, Künstliche Intelligenz (KI) und Distributed Ledger Technology" fokussieren. Kein anderer Bereich des Schweizer FinTech-Sektors ist stärker gewachsen. "Obwohl FinTech sich von einem Nischenmarkt zu einem bedeutenden Innovations-Anbieter für traditionelle Finanzdienstleister entwickelt hat, ist das Potential zur Optimierung der Finanzwertschöpfungskette noch nicht ausgeschöpft", kommentiert HSLU-Studienleiter Prof. Dr. Thomas Ankenbrand in der Pressemitteilung. Er sieht hier noch grosses Potenzial im KI-Bereich.

Hier liegt laut dem Bericht ausserdem eine Chance für die Schweiz, sich weiterhin als wichtiger FinTech-Standort zu positionieren, indem auch künftig eine Regulierung insbesondere in diesem noch neuen Bereich geschaffen wird, die auf diese neuen technologischen Innovationen eingeht. "Mit dem Aufkommen von Large Language Models und ihrem Potenzial für den Finanzsektor könnte eine klare und pragmatische Regulierung dieser und anderer Konzepte im Bereich der KI ein weiterer Wachstumsmotor für die Schweiz sein", heisst es dazu in der Studie.

Mehr FinTechs mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Ein zweiter Trend zeichnet sich derweil bei dem vermehrten Aufkommen von FinTech-Unternehmen ab, die sich auf Nachhaltigkeit spezialisieren. Hier wurde verglichen mit dem Vorjahr eine Wachstumsrate von mehr als 50 Prozent verzeichnet, was die Wachstumsrate des FinTech-Sektors als Ganzes in den Schatten stellt. Der Fokus dieser auf Nachhaltigkeit spezialisierten Unternehmen ziele darauf ab, einen "wirklich positiven Einfluss auf die Umwelt" zu haben, wie es in dem Bericht heisst. Dies werde beispielsweise dadurch erreicht, dass sie Daten und analytische Erkenntnisse für Nachhaltigkeitsbewertungen im Finanzsektor zur Verfügung stellen und somit die Entscheidungsprozesse verbessern.

Eine weitere Erkenntnis der Studie liegt darin, dass das internationale Umfeld in Sachen Attraktivität für FinTechs der Schweiz immer näher rückt. Dies wird bei einem Blick auf beliebtesten Städte/Länder für FinTechs ersichtlich, die die Studie mit Blick auf die Unterkategorien "politisch/rechtlich", "ökonomisch", "sozial" und "technologisch" ermittelt hat.

Die sind die beliebtesten FinTech-Standorte

An der Spitze des beliebtesten Landes steht wie schon im letzten Jahr Singapur. Eine Änderung gab es hingegen auf Rang zwei und drei, wo im letzten Jahr noch die Schweizer Finanzplätze Zürich und Genf standen. So hat sich 2023 Stockholm/Schweden die Silbermedaille im Ranking der beliebtesten FinTech-Städte/Länder gesichert. Zürich und Genf sind mit Platz drei und vier weiterhin ganz oben mit dabei, verloren jedoch jeweils einen Rang. Es folgt mit Amsterdam/Niederlande eine weitere europäische Stadt in der Top Ten. "Die Platzierungen auf Rang drei und vier belegen, dass die Rahmenbedingungen für FinTech in der Schweiz weiterhin gut sind", so Ankenbrand in der Pressemitteilung.

Das schwierige Marktumfeld im Jahr 2023 hat auch in dem Schweizer FinTech-Sektor Spuren hinterlassen. So wurden 2023 innerhalb von insgesamt 68 Finanzierungsrunden 457 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Dies stellt gleich auf mehreren Ebenen einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr dar, denn 2022 gab es insgesamt 84 Finanzierungsrunden bei denen 605 Millionen Schweizer Franken eingenommen wurden. Nun müsse laut dem Bericht die künftige Entwicklung abgewartet werden, um bewerten zu können, ob es sich hierbei um eine strukturelle Abschwächung handele oder der Rückgang lediglich auf die straffere Geldpolitik zurückzuführen sei.

In puncto Aktienentwicklung börsennotierter FinTechs ergab sich 2023 ein durchmischtes Bild. So haben die FinTechs besser abgeschnitten als der Aktienmarkt, allerdings fiel die risikobereinigte Performance seit 2015 schlechter aus. FinTechs bewegen sich, wie der Name schon sagt, zwischen zwei Sektoren. Die risikobereinigte Performance nähere sich aber stärker jener der Bankenbranche an, was der stärkeren Aktienperformance des IT-Bereichs in dem beobachteten Zeitraum gegenüber stehe.

Nun bleibt abzuwarten, ob die Schweiz ihren Ruf als innovativen Finanz-Hub auch künftig wird verteidigen können, oder die internationalen Rivalen weiter aufholen.

Redaktion finanzen.ch