Neues Werk in Grossbritannien: Siemens Healthineers tätigt Millionenausgaben - Aktie im Plus

Wie Siemens Healthineers mitteilte, investiert es über 290 Millionen Euro in den Bau eines neuen Werks in North Oxfordshire zur Entwicklung und Herstellung von supraleitenden Magneten, die als Teil von Magnetresonanztomographen zum Einsatz kommen. Die Bauarbeiten an dem Werk, das mehr als 1'300 Arbeitsplätze bieten wird, haben bereits begonnen. Die Eröffnung ist für 2026 geplant.

Die Siemens Healthineers-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,11 Prozent im Plus bei 52,54 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)