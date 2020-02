Neues Kompetenzzentrum soll Akzeptanz der Energiewende stärken

BERLIN (Dow Jones)--Bürger erhalten bei Fragen zum Bau neuer Stromleitungen oder 5G-Mobilfunkmasten eine Ansprechstelle. Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) werde dafür das neue Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder einrichten, teilte das Bundesumweltministerium mit. Das Zentrum sei in Cottbus angesiedelt und werde am Dienstag von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) in Berlin feierlich gegründet. Es soll zu mehr Akzeptanz der Energiewende beitragen und eine nachhaltige Digitalisierung stärken.

Das Kompetenzzentrum Elektromagnetische Felder hat unter anderem den Auftrag, auf lebensnahe Fragen der Bevölkerung und von Behörden wissenschaftlich fundierte Antworten zu liefern. Auf der Website www.bfs.de/kompetenzzentrum können sich Bürger informieren ihre Fragen stellen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2020 18:01 ET (23:01 GMT)