Neues feuerfestes, wasserdichtes Speichergerät für schnelle Notfall-Wiederherstellung

ioSafe Duo bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen benutzerfreundliche, katastrophensichere Speichergeräte und vordefinierte Datenspiegelungen für einen einzigartigen Datenschutz

VANCOUVER, Washington, 29. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- CRU, ein bewährter Anbieter von Geräten für Datensicherheit, Datentransport und die katastrophensichere Datenspeicherung, gab heute die Einführung des ioSafe-Duo-Speichergeräts mit Einschüben für bis zu zwei Festplatten bekannt. Ganz ohne die kostenintensiven Abogebühren, Sicherheitsrisiken oder den langsamen Zugriff, den Cloud-Dienste mit sich bringen, ist das Duo das günstigste Speichergerät, wenn es darum geht, Daten vollständig vor Feuer- und Wasserschäden zu schützen.

Das ioSafe Duo erstellt automatisch zwei Datenkopien und bietet anspruchsvollen Heimanwendern und Geschäftskunden die Gewissheit, dass ihre wichtigen Informationen vor einem Ausfall einer einzelnen Festplatte sowie vor Bränden bei bis zu 840 °C oder bis zu drei Tage unter maximal 3 m tiefem Wasser geschützt sind.

Diese Eigenschaften sind für Büros und kleine Unternehmen, die häufig nicht die technologische Ausfallsicherheit von grossen Unternehmen bieten können, von entscheidender Bedeutung: Laut derFederal Emergency Management Agency (nationalen Koordinationsstelle für Katastrophenhilfe in den USA) können 40 bis 60 % der KMU nach einer Katastrophe ihre Geschäftstätigkeit nie wieder aufnehmen.

„Um der grossen Nachfrage des Marktes nach umfassendem Datenschutz für Onsite- und Desktop-Daten gerecht zu werden, investiert CRU weiterhin in seine ioSafe-Produktlinie", so Randal Barber, CEO von CRU. „Unsere dritte Produktvorstellung in den letzten vier Monaten, das benutzerfreundliche Duo, ist perfekt für all diejenigen, die ihre Daten vor einem Katastrophenfall schützen möchten, aber nicht die volle Netzwerkfähigkeit unseres ioSafe-218-NAS-Geräts benötigen. Das Duo ist nicht nur günstiger als andere Lösungen, sondern verhindert auch, dass ein einzelnes Ereignis den gesamten Betrieb lahmlegt."

Das Duo wird für zwei Jahre durch den ioSafe Data Recovery Service geschützt, mit dem Unternehmen nach einer Katastrophe so schnell wie möglich wieder zum Tagesgeschäft übergehen können. Das Gerät ist ab 399 USD und in Grössen bis zu 16 TB erhältlich und wird ab November bei autorisierten Händlern zu finden sein. Detaillierte Informationen finden Sie unter https://iosafe.com/products/duo.

INFORMATIONEN ZU ioSafe and CRU

Die ioSafe-Produktlinie ist Teil der CRU-Familie, die für ihre Rolle in den Bereichen Datensicherheit und Datentransport für Regierungen, militärische Organisationen und Unternehmen weltweit bekannt ist. Die patentierten ioSafe-Technologien für Feuerfestigkeit und Wasserdichtigkeit bieten die Gewissheit, dass die Daten unserer Kunden stets geschützt sind. Bei Bränden, Überschwemmungen oder defekten Rohrleitungen sind ioSafe-Kunden in kürzester Zeit wieder einsatzbereit – deutlich schneller als mit jeder anderen erhältlichen Lösung.

