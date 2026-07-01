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Rückkaufprogramm 01.07.2026 09:06:00

Neuer Rückkauf: Siemens plant bis zu 70 Millionen eigene Aktien zu erwerben

Neuer Rückkauf: Siemens plant bis zu 70 Millionen eigene Aktien zu erwerben

Siemens startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm läuft bis 2031

Siemens
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Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden.

Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet.

DOW JONES

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