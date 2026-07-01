Siemens Aktie 1206758 / US8261975010
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01.07.2026 09:06:00
Neuer Rückkauf: Siemens plant bis zu 70 Millionen eigene Aktien zu erwerben
Siemens startet ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu sechs Milliarden Euro. Das Programm läuft bis 2031
Siemens startet an diesem Mittwoch sein im Mai angekündigtes neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro. Der Technologiekonzern erklärte, bis maximal Ende Juli 2031 könnten in dessen Rahmen maximal 70 Millionen Siemens-Aktien erworben werden.
Siemens hatte erst Mitte Juni ein 2024 gestartetes vorheriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Milliarden Euro beendet.
DOW JONES
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Bildquelle: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images
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