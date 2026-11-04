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04.11.2026 06:33:36
Neuer Prozess gegen Ex-Milliardär René Benko
INNSBRUCK (awp international) - In Österreich steht der Ex-Milliardär René Benko erneut vor Gericht. Bei der Verhandlung im Landesgericht Innsbruck geht es am Mittwoch (8.45 Uhr) unter anderem um den Verdacht des schweren Betrugs. Laut Anklage soll Benko die Privatstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund fünf Millionen Euro betrogen haben, indem er dem Investor eine "wahrheitswidrige Garantie" zur Rückzahlung der Millionensumme gegeben habe. Haselsteiner und Benko waren jahrelang geschäftlich eng verbunden.
Der 82-jährige Haselsteiner, Ex-Chef des Baukonzerns Strabag , ist am ersten von zwei geplanten Prozesstagen als Zeuge geladen. Benko wird erstmals nicht aus dem Gefängnis in den Gerichtssaal kommen. Seit Mitte Oktober darf er seine Untersuchungshaft mit einer Fussfessel in einer Privatwohnung absitzen.
Es geht auch um ein teures Gewehr
Der 49-Jährige ist ausserdem erneut wegen Schädigung seiner Gläubiger angeklagt. Er hat laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein Jagdgewehr im Wert von 80.000 Euro dem Zugriff seiner Gläubiger entzogen. Der Strafrahmen der Anklagepunkte beträgt ein bis zehn Jahre Haft. Benko, der seit Januar 2025 in Untersuchungshaft ist, bestreitet alle Vorwürfe. Ihm drohen weitere Anklagen.
Benko hatte den Immobilienkonzern Signa gegründet, den er im Lauf von rund zwanzig Jahren zu einer als Top-Adresse geltenden Firma ausbaute. Der Einstieg in den stationären Handel bei den deutschen Kaufhausketten Kaufhof und Karstadt, steigende Zinsen, verlorenes Vertrauen der Banken und Managementfehler trieben die Signa schliesslich in die Insolvenz./mrd/DP/zb
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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