Neuer CS-Chef Gottstein sieht Wachstum in Asien und Schwellenländern - Credit Suisse-Aktie in Grün

Der neue Chef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, will nicht nur Kosten senken, sondern auch wachsen.

"Wir wollen wachsen", sagte er in einem Interview mit der "SonntagsZeitung" (Ausgabe 9.2.2020).

"Die grossen Wachstumschancen sind in Asien und den Schwellenländern. Dort wollen wir mindestens mit dem Markt oder schneller wachen", fügte er an. Und in reifen Märkten wie der Schweiz oder Europa gehe es darum, Marktanteile zu gewinnen. Gottstein zeigt sich überzeugt, dass die Konsolidierung im Markt weitergehen werde und dass die CS gut aufgestellt sei, um Teams zu übernehmen oder zuzukaufen.

Die Beschattungsaffäre hat sich derweil laut Gottstein nicht auf die Zahlen ausgewirkt. "Ich kann zwar nichts zu den Zahlen sagen, aber wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung."

Credit-Suisse-Aktie nach Aufholjagd am Freitag nun klar im Plus

Die Aktien der Credit Suisse tendieren am Montag im frühen Handel deutlich fester. Die Investoren können - nach all der Aufregung, welche zuvor die Beschattungsaffäre ausgelöst hatte - dem am Freitagmorgen verkündeten Führungswechsel scheinbar Positives abgewinnen.

Credit Suisse legen aktuell 1,21 Prozent auf 12,97 Franken zu. Am Freitag war die Aktie nach der Ankündigung, dass Tidjane Thiam zurücktritt und der Schweiz-Chef Thomas Gottstein ihn ersetzen wird, zunächst deutlich (-5%) unter Druck gekommen. Die Titel erholten sich dann aber sukzessive und gingen am Freitagabend mit 0,2 Prozent im Plus aus dem Handel.

Im vergangenen Jahr hatten die CS-Papiere gut ein Fünftel zugelegt. Gegenüber dem Zeitpunkt des Antritts von Thiam Anfang Juli 2015 notieren sie allerdings rund 40 Prozent tiefer. Bei der UBS beträgt das Minus im gleichen Zeitraum aber auch 36 Prozent.

Die Credit Suisse bestätigte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP, dass es unter dem neuen CEO zu keinem Strategiewechsel kommen wird und dass die erst im Dezember angepassten Ziele beibehalten würden. Dies sagte Gottstein später auch verschiedenen Medien.

Einige Baustellen

Gottstein habe die Strategie und die Wichtigkeit der Kosten-Disziplin bestätigt, kommentiert am Montag die Bank Vontobel seine Aussagen. Es habe aber den Anschein, dass er einen stärkeren Fokus auf das Wachstum lege. Nicht überraschend sehe Gottstein die diesbezüglich grössten Chancen in den Schwellenländern und insbesondere in Asien.

Gottsteins Hauptaufgabe sei es zunächst, den Reputationsschaden und den Vertrauensverlust wieder gutzumachen, wobei der Schaden vor allem in der Schweiz entstanden sei, schreibt der Vontobel-Analyst weiter. Das komme zu der langen Liste von Herausforderungen hinzu, welche die gesamte Bankensektor meistern müsse - unter anderem Negativzinsen, schwieriges Ertragsumfeld sowie Kosten- und Wettbewerbsdruck. Für CS gebe es auch einige Bereiche im Speziellen, die erneut angeschaut werden müssten wie etwa die Handelseinheit "Global Markets", so die Meinung des Experten.

Auch blieben mit den Untersuchungen der Finma und der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Beschattungsaffäre sowie mit den "Reibereien" mit einigen Grossaktionären Unsicherheiten.

Aufstand von Grossaktionären?

Der letzte Punkt war es auch, der am Freitagmorgen für Unbehagen unter Markbeobachtern gesorgt hatte: Einige Analysten schlossen nicht aus, dass die Rochade an der Geschäftsleitungsspitze einigen Grossaktionären sauer aufstossen könnte. Unter anderem Harris Associates hatte in den Tagen zuvor öffentlich Partei für Thiam ergriffen und den Abgang von Verwaltungsratspräsident Urs Rohner gefordert, sollte es zum CEO-Austausch kommen.

Daher befürchteten manche Händler, der eine oder andere verprellte Grossaktionär könnte sich von Titeln trennen oder es könnte gar zu einem Aktionärsaufstand kommen.

An kommenden Donnerstag legt die Bank ihre Jahreszahlen für 2019 vor. Sie werden laut CS noch vom scheidenden Chef Thiam präsentiert werden.

cf/

Zürich (awp)