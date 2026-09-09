Apple Aktie 908440 / US0378331005
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09.09.2026 22:44:21
Neuer Chef, neues iPhone, neue Ära - Apple steht vor der historischen Reifeprüfung
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