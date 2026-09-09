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09.09.2026 22:44:21

Neuer Chef, neues iPhone, neue Ära - Apple steht vor der historischen Reifeprüfung

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Das iPhone Duo ist Apples erstes Falt-Handy. Für Konzernchef John Ternus beginnt die Amtszeit mit hohen Preisen, knappen Speicherchips und Problemen bei Siri. Sechs dringende Aufgaben entscheiden darüber, ob der neue CEO triumphieren oder scheitern wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft

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Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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