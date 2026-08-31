|
31.08.2026 09:51:36
Neuer Chef für Decathlon Schweiz
Vernier (awp) - Decathlon Schweiz hat mit Dragos Brinza einen neuen Generaldirektor. Er hat die Leitung bereits per 2. Juni von Fabrice Beschu übernommen.
Brinza war zuvor General Manager für die Region Kroatien, Slowenien und Serbien, wie der Sportartikelhändler am Montag mitteilte. Der Informatikingenieur arbeitet seit mehr als 15 Jahren für Decathlon. In der Schweiz soll er unter anderem die Digitalisierung und das Omnichannel-Geschäft weiterentwickeln.
Der bisherige Generaldirektor Beschu hat Decathlon derweil nach insgesamt 32 Jahren im Unternehmen verlassen. Während der vergangenen vier Jahre leitete er das Schweizer Geschäft.
Decathlon Schweiz betreibt derzeit 53 Verkaufsstellen und beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeitende.
yz/uh
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.