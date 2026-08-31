Neuer Chef für Decathlon Schweiz

Vernier (awp) - Decathlon Schweiz hat mit Dragos Brinza einen neuen Generaldirektor. Er hat die Leitung bereits per 2. Juni von Fabrice Beschu übernommen.

Brinza war zuvor General Manager für die Region Kroatien, Slowenien und Serbien, wie der Sportartikelhändler am Montag mitteilte. Der Informatikingenieur arbeitet seit mehr als 15 Jahren für Decathlon. In der Schweiz soll er unter anderem die Digitalisierung und das Omnichannel-Geschäft weiterentwickeln.

Der bisherige Generaldirektor Beschu hat Decathlon derweil nach insgesamt 32 Jahren im Unternehmen verlassen. Während der vergangenen vier Jahre leitete er das Schweizer Geschäft.

Decathlon Schweiz betreibt derzeit 53 Verkaufsstellen und beschäftigt mehr als 1300 Mitarbeitende.

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