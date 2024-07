Neuer CEO gesucht: Kreuzburg verlässt Sartorius - Sartorius-Aktie verliert

Wie der Konzern mitteilte, strebt sein langjähriger Vorstandsvorsitzender Joachim Kreuzburg nach mehr als 20 Jahren als CEO keine weitere Amtszeit an. Kreuzburgs Vertrag läuft noch bis November 2025. Der Aufsichtsrat habe seinen Entschluss mit grossem Bedauern zur Kenntnis genommen. Ein Nachfolgeprozess soll in Kürze "in Ruhe und mit Sorgfalt" eingeleitet werden.

Kreuzburg steht seit 2003 an der Spitze der Sartorius AG. Nach seinem Eintritt in das Unternehmen im Jahr 1999 wurde der damals 37-Jährige 2002 in den Vorstand berufen, dessen Führung er wenige Monate später übernahm. In seine Amtszeit fällt der Aufstieg des Unternehmens in den Leitindex DAX im September 2021.

Der CEO erklärte laut der Mitteilung, er wolle "in Zukunft mehr Freiraum und Zeit für neue Themen und Projekte haben". Bis zu seinem Ausscheiden werde er sich "in den nächsten anderthalb Jahren wie bisher voll auf Sartorius konzentrieren und gemeinsam mit meinem Team mit aller Energie dafür arbeiten, dass sich das Unternehmen auch weiterhin innovativer, schneller und profitabler entwickelt als der Wettbewerb", so Kreuzburg.

Die gesamt Life-Science-Branche stehe nach der Pandemie "vor temporären Herausforderungen bei gleichzeitig unverändert hervorragenden Zukunftsperspektiven". Die Talsohle sei überwunden.

Die Sartorius-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,70 Prozent auf 171,40 Euro nach.

FRANKFURT (Dow Jones)