Neuer ABB-Chef will Umbau vorantreiben

Zürich (awp) - Der neue ABB-Konzernchef Björn Rosengren will den laufenden Umbau des Industriekonzerns fortsetzen. Wie der seit rund 100 Tagen im Amt stehende CEO am Mittwoch anlässlich einer Veranstaltung für Investoren darlegte, will er an den bisherigen Finanzzielen festhalten, und ebenso am Plan, den Verkauf des Stromnetzgeschäfts bis Mitte des Jahres abzuschliessen.

Eine der Prioritäten von Rosengren ist die Weiterentwicklung des bisherigen Betriebsmodells in ein neues unter den Namen "ABB Way". Darunter versteht der seit Anfang März dem Konzern als operativer Chef vorstehende Rosengren die "klare Fokussierung auf ein dezentralisiertes Geschäftsmodell mit 18 eigenverantwortlichen Divisionen".

Die laufende Dezentralisierung des Geschäftsmodells sei ein "Schlüsselelement" zur Schaffung eines überdurchschnittlichen Mehrwerts für alle Stakeholder. Das Modell "ABB Way" werde den Rahmen an Prozessen und Leitlinien festlegen, innerhalb dessen künftig die Geschäftsbereiche und Divisionen mit dem Corporate Center agieren und der Konzern unter der Marke ABB vereint wird.

Rosengren sieht den Konzern auf Kurs, die angestrebten Kosteneinsparungen von 500 Millionen US-Dollar durch das Programm "ABB-OS" bis 2021 vollständig zu realisieren.

Corona und tiefe Ölpreise bremsen

Vorerst beschäftigt den neuen Chef aber auch die Corona-Pandemie. Wegen dieser und wegen des Ölpreisrückgangs stehe ABB vor herausfordernden Quartalen. Beide Faktoren hätten zu sinkender Nachfrage geführt, beispielsweise in den Absatzmärkten der Automobilindustrie und der Stromerzeugung. Auch die Reisebeschränkungen und Engpässe bei den Lieferketten hätten einen Einfluss auf den Geschäftsgang.

In China immerhin erholten sich die Märkte weiter und die Sektoren Verkehr, Nahrungs- und Genussmittel sowie Rechenzentren entwickelten sich vergleichsweise robust.

Zur Bewältigung der Krise will ABB mehr Kunden virtuell besuchen, die Produktionskapazität der Nachfrage anpassen und die Liquidität strikt managen.

An Aktienrückkauf wird festgehalten

In diesem Zusammenhang bestätigte Finanzchef CFO Timo Ihamuotila die Prioritäten von ABB bei der Kapitalallokation. Der Verkauf des Stromnetzgeschäfts an Hitachi soll wie geplant zum Ende des zweiten Quartals 2020 abgeschlossen werden. Weiterhin sei beabsichtigt, mit den Nettobarerlösen aus der Transaktion Aktien zurückzukaufen.

Das Aktienrückkaufprogramm soll unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände auf "effiziente und verantwortungsvolle Weise" umgesetzt werden. Barmittel sollen auch in Form einer steigenden, nachhaltigen Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Ausserdem will ABB das "Single A"-Rating aufrechterhalten.

Vorerst keine neuen Finanzziele

Die mittelfristigen Finanzziele des Unternehmens bleiben unverändert. Demnach strebt ABB ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 3 und 6 Prozent auf vergleichbarer Basis an, eine operative EBITA-Marge zwischen 13 und 16 Prozent, eine Cash-Conversion-Rate von rund 100 Prozent, eine Rendite auf dem eingesetzten Kapital (ROCE) von 15 bis 20 Prozent sowie ein über dem Umsatzwachstum liegendes Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS).

Rosengren stellte klar, dass bei ABB in Zukunft Stabilität und Profitabilität vor Wachstum gestellt würden. Weiterhin will er auch das Portfoliomanagement aktiv vorantreiben. "Das Portfoliomanagement wird künftig eine noch grössere Rolle spielen", so Rosengren. "Dabei werden wir nicht davor zurückscheuen, Divisionen zu sanieren, zu veräussern oder auszubauen." Gleichzeitig liess er verlauten, dass mittelfristig keine grösseren Akquisitionen geplant seien.

Ein Strategie-Update, einschliesslich langfristiger Nachhaltigkeitsziele bis 2030, wird ABB im Rahmen eines Kapitalmarkttages im November 2020 präsentieren.

