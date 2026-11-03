Neueon: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Neueon präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -15.720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 41.2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 72.5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch