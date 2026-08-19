|
19.08.2026 11:36:36
Neuenburger Kantonalbank steigert operatives Ergebnis im ersten Semester
Neuenburg (awp) - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im ersten Halbjahr 2026 das operative Ergebnis gesteigert und den Gewinn gut gehalten. Eine Stütze war das Zinsgeschäft.
Der operative Gewinn lag mit 41,4 Millionen Franken um 6,3 Prozent über dem Vorjahr, wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einer Zuweisung von 17,5 Millionen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein Halbjahresgewinn auf Vorjahresniveau von 24,1 Millionen.
Die BCN begründet dies insbesondere mit dem Zinsgeschäft, das trotz der Zinssenkung durch die SNB im Juni 2025 stabil geblieben sei. Das höhere Geschäftsvolumen habe den Margenrückgang ausgeglichen.
Die Bilanzsumme lag per Ende Juni bei 12,58 Milliarden Franken. Massgeblich trugen dazu Hypothekarforderungen (8,88 Mrd) und Kredite an Kunden (878 Mio) bei. Auf der Passivseite betrugen die Kundeneinlagen 7,04 Milliarden.
Stabiles operatives Ergebnis erwartet
Im wichtigsten Geschäftsfeld der Bank, dem Zinsgeschäft, blieb der Bruttoerfolg mit 60,3 Millionen Franken knapp auf Vorjahresniveau (60,8 Mio), der Netto-Erfolg stieg sogar um knapp 6 Prozent auf 62,6 Millionen Franken. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erzielte die BCN ein Plus von 2,5 Prozent auf 16,3 Millionen. Der Handelserfolg stieg um 5 Prozent auf 6,3 Millionen.
Die Bank rechnet für die zweite Jahreshälfte weiterhin mit einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, erwartet jedoch keine deutliche Verschlechterung ihrer Geschäftsentwicklung. Entsprechend geht sie davon aus, dass das operative Ergebnis auf dem Niveau von 2025 stabil bleiben wird.
dm/tt
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegt sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigt sich unsicher. Die US-Börsen bewegen sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.