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19.08.2026 11:36:36

Neuenburger Kantonalbank steigert operatives Ergebnis im ersten Semester

Neuenburg (awp) - Die Neuenburger Kantonalbank (BCN) hat im ersten Halbjahr 2026 das operative Ergebnis gesteigert und den Gewinn gut gehalten. Eine Stütze war das Zinsgeschäft.

Der operative Gewinn lag mit 41,4 Millionen Franken um 6,3 Prozent über dem Vorjahr, wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einer Zuweisung von 17,5 Millionen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein Halbjahresgewinn auf Vorjahresniveau von 24,1 Millionen.

Die BCN begründet dies insbesondere mit dem Zinsgeschäft, das trotz der Zinssenkung durch die SNB im Juni 2025 stabil geblieben sei. Das höhere Geschäftsvolumen habe den Margenrückgang ausgeglichen.

Die Bilanzsumme lag per Ende Juni bei 12,58 Milliarden Franken. Massgeblich trugen dazu Hypothekarforderungen (8,88 Mrd) und Kredite an Kunden (878 Mio) bei. Auf der Passivseite betrugen die Kundeneinlagen 7,04 Milliarden.

Stabiles operatives Ergebnis erwartet

Im wichtigsten Geschäftsfeld der Bank, dem Zinsgeschäft, blieb der Bruttoerfolg mit 60,3 Millionen Franken knapp auf Vorjahresniveau (60,8 Mio), der Netto-Erfolg stieg sogar um knapp 6 Prozent auf 62,6 Millionen Franken. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erzielte die BCN ein Plus von 2,5 Prozent auf 16,3 Millionen. Der Handelserfolg stieg um 5 Prozent auf 6,3 Millionen.

Die Bank rechnet für die zweite Jahreshälfte weiterhin mit einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld, erwartet jedoch keine deutliche Verschlechterung ihrer Geschäftsentwicklung. Entsprechend geht sie davon aus, dass das operative Ergebnis auf dem Niveau von 2025 stabil bleiben wird.

dm/tt

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