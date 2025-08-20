Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’213 0.0%  SPI 16’962 0.0%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’314 -0.5%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’469 -0.3%  Gold 3’324 0.3%  Bitcoin 91’729 0.7%  Dollar 0.8081 0.0%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochvormittag
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Sunrise-Aktie stabil: Sunrise sichert sich erneut TV-Rechte für Schweizer Eishockey-Meisterschaft
Geberit-Aktie gibt dennoch nach: Geberit setzt mehr um
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste
Suche...
Plus500 Depot
20.08.2025 10:12:36

Neuenburger Kantonalbank mit Gewinnrückgang im ersten Semester

Neuenburg (awp) - Die Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) hat im ersten Halbjahr 2025 einen Gewinnrückgang verzeichnet. Belastet wurde das Ergebnis von der anhaltenden Schwäche der Zinsmargen und einer höheren Risikovorsorge.

Der operative Gewinn belief sich auf 39,0 Millionen Franken und damit deutlich unter dem Rekordwert des Vorjahres (51,7 Mio), wie die Kantonalbank am Mittwoch mitteilte. Nach einer Zuweisung von 15,0 Millionen an die Reserven für allgemeine Bankrisiken resultierte ein Halbjahresgewinn von 24,1 Millionen - ein Minus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die BCN begründet die tieferen Gewinnzahlen mit der anhaltenden Schwäche im Zinsgeschäft infolge tieferer Leitzinsen sowie mit höheren Wertberichtigungen auf gefährdete Kredite. Zudem habe sich das Handelsgeschäft nach einem aussergewöhnlich starken Vorjahressemester normalisiert.

Milderer Rückgang im H2

Die Bilanzsumme nahm per Ende Juni um 1,4 Prozent auf 12,2 Milliarden Franken zu. Hypothekarforderungen und Kredite an Kunden wuchsen um 260 Millionen auf insgesamt 8,6 Milliarden. Auf der Passivseite legten die Kundeneinlagen um 7,6 Prozent auf 6,9 Milliarden zu.

Im wichtigsten Geschäftsfeld der Bank, dem Zinsgeschäft, sank der Netto-Erfolg um 13 Prozent auf 59,1 Millionen Franken. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erzielte die BCN dagegen ein Plus von 2,3 Prozent auf 15,9 Millionen, getragen von einer höheren Nachfrage im Anlage- und Vermögensgeschäft. Der Handelserfolg schrumpfte derweil um 18 Prozent auf 6,0 Millionen.

Für das zweite Halbjahr erwartet die BCN einen erneuten Rückgang des Ergebnisses, allerdings weniger stark als im ersten Semester. Risiken könnten zudem von der schwachen Konjunktur und neuen Zöllen ausgehen, heisst es.

jl/ra

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:33 Marktüberblick: Porsche AG gesucht
08:47 Julius Bär: 14.30% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Commerzbank AG
08:45 SMI stürmt weiter nach oben
07:00 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
06:00 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Nachbörslich schwächer
19.08.25 Wie könnte es bei Swatch weitergehen?
19.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.75% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adecco, Alcon, Lonza
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’664.39 19.70 BHPSRU
Short 12’929.20 13.72 S2S3YU
Short 13’397.29 8.98 3OUBSU
SMI-Kurs: 12’212.59 20.08.2025 09:58:46
Long 11’609.72 18.50 SSTBSU
Long 11’383.70 13.72 BZDS0U
Long 10’887.92 8.63 BPOSGU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

So reagierten Rüstungswerte Rheinmetall, RENK und HENSOLDT auf den Washington-Gipfel
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Xiaomi-Aktie: Xiaomi verzeichnet mehr Umsatz und Gewinn
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
DocMorris-Aktie sackt ab: Verlust bleibt trotz stärkerem Umsatz hoch
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag mit Einbussen
D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Widersprüchliche Signale verwirren Anleger
Idorsia-Aktie im Minus: Endergebnis zum Rückkaufangebot für Wandelanleihen veröffentlicht
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot

Top-Rankings

Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Die ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}