Neue Vertriebswege: Orascom eröffnet erstes internationales Vertriebsbüro in Dubai

So sei in Mittwoch in Dubai das erste internationale Vertriebsbüro eröffnet worden, heisst es in einer Mitteilung von Orascom vom Donnerstagabend.

Das neue Büro im Stadtteil Business Bay werde den Vertrieb der Immobilienprojekte in Ägypten, Oman, Marokko, der Schweiz, Montenegro und Grossbritannien übernehmen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um näher bei den Kunden zu sein, so die Mitteilung weiter.

Altdorf (awp)