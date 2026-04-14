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Narrativ-getrieben 14.04.2026 03:45:08

Neue Meme-Aktie? - Weshalb Experten dem SpaceX-IPO meme-ähnliche Dynamiken zuschreiben

Neue Meme-Aktie? - Weshalb Experten dem SpaceX-IPO meme-ähnliche Dynamiken zuschreiben

Astronomische Erwartungen begleiten das SpaceX-IPO: Die Bewertung, Narrative und der Musk-Faktor treiben den Hype. Experten sehen darin auch das Potenzial für eine neue Meme-Aktie.

• SpaceX vereint zentrale Merkmale klassischer Meme-Aktien
• Hoher Retail-Anteil könnte extreme Kursbewegungen begünstigen
• Bewertung basiert stark auf Zukunftserwartungen

Neben wenigen weiteren Börsengängen im Jahr 2026 ist das IPO von SpaceX wohl der hellste Stern am Aktienhimmel. Medienberichten zufolge strebt das Unternehmen eine 2-Billionen-Dollar-Bewertung an und peilt einen Emissionserlös von rund 75 Milliarden Dollar an. Damit wäre Elon Musks Weltraumfirma mit Abstand der spektakulärste Börsengang in der Geschichte. Doch läuft das Papier Gefahr, die nächste Meme-Aktie zu werden?

Narrativ-getriebene Aktie: Warum SpaceX Meme-Potenzial hat

Auf den ersten Blick scheint SpaceX nicht viel gemein zu haben mit Meme-Aktien wie GameStop oder AMC. Doch schenkt man den Worten von Roundhill CEO Dave Mazza, Glauben, vereinen sich bei SpaceX drei Zutaten für einen meme-artigen Handel: "ein beeindruckendes Narrativ, einen Gründer mit treuer Anhängerschaft und eine Bewertung, die wahrscheinlich in grossen Teilen auf dem Zukunftspotenzial statt auf Fundamentaldaten beruht".

Finanzprofessor Angel Tengulov von der Universität Kansas erklärt via MarketWatch, warum SpaceX eine klassische "Narrativ"-Aktie ist. Demzufolge werde die Weltraumfirma von enorm grossen Visionen getrieben, etwa der Kolonisierung des Mars. Solche Narrative seien "perfekt für das Internet" und damit besonders anfällig für spekulative Dynamiken.

Denn Meme-Aktien liessen sich Studien zufolge von sozialen Dynamiken, viralen Trends oder kurzfristiger Euphorie treiben, wie MarketWatch berichtet. GameStop und AMC haben bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie schnell sich solche Bewegungen aufbauen - und wie schnell sie wieder abflachen.

Kursschwankungen vorprogrammiert? Kleinanleger im Fokus

Ob SpaceX wie eine Meme-Aktie gehandelt wirkt, hängt vor allem von Privatanlegern ab. Entsprechend könnte die ungewöhnlich starke Einbindung von Kleininvestoren entscheidend sein. Reuters zufolge will SpaceX bis zu 30 Prozent der Aktien für Retail-Investoren reservieren - ein Vielfaches dessen, was bei klassischen IPOs üblich ist.

Diese Strategie erhöht die Wahrscheinlichkeit für schwankende Kurs drastisch, wie Dave Mazza gegenüber MarketWatch verrät. Denn Kleinanleger sind es, die häufig kurzfristig agieren und empfänglicher für Trends, Stimmungen und Social-Media-Dynamiken sind. Genau dieses Zusammenspiel treibt Meme-Aktien an und macht sie so gefährlich.

Ein weiterer Knackpunkt dürfte die ambitionierte Bewertung sein: Mit bis zu zwei Billionen Dollar würde sich SpaceX unmittelbar in die Riege der wertvollsten Unternehmen der Welt einreihen. Bereits jetzt wird die Bewertung laut MarketWatch teilweise als extrem angesehen, da sie ein Vielfaches der aktuellen Umsätze impliziert. Solche Konstellationen sind anfällig für Enttäuschungen - insbesondere dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.

Volatilität als Normalzustand?

Ein Blick auf die Tesla-Aktie zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Auch dort sorgt eine Mischung aus Vision, starker CEO-Persona und hoher Retail-Beteiligung seit Jahren für extreme Kursschwankungen.

Für SpaceX könnte sich ein ähnliches Muster abzeichnen: starke Kursausschläge, getrieben von Erwartungen, Narrativen und Marktstimmung. Ob die Aktie langfristig fundamental getragen wird oder kurzfristig von spekulativer Euphorie dominiert wird, dürfte eine der zentralen Fragen nach dem Börsengang sein.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Medien: SpaceX stellt vertraulichen Antrag für Börsengang
Ziel von Elon Musk - SpaceX soll bei Börsengang wohl mit 2 Billionen Dollar bewertet werden
Musk vs. Bezos: Wettlauf im All spitzt sich zu

Bildquelle: Kevork Djansezian/Getty Images,SpaceX
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