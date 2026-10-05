Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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05.10.2026 11:57:00
Neue Marke Veveus: Vonovia erweitert Angebot um Investoren-Dienstleistungen - Aktie im Plus
Vonovia will mit einer neuen Marke Dienstleistungen für Investoren anbieten, mit Hilfe derer das Geschäft ausserhalb der klassischen Vermietung weiter ausgebaut werden soll.
Bereits heute bewirtschaftet das Unternehmen rund 75.000 Wohnungen im Auftrag Dritter. Dieses Know-how soll künftig unter Veveus gebündelt und weiteren institutionellen Eigentümern und Investoren zugänglich gemacht werden. Während die Marke Vonovia weiterhin für das Vermietungsgeschäft steht, will Veveus gezielt die Anforderungen professioneller Marktteilnehmer adressieren.
Die Vonovia-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent im Plus bei 16,84 Euro.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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