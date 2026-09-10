Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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10.09.2026 07:00:00
Neue Langstrecken ab BER gefordert, Frankfurt-Bremen ab Sommer 2027 buchbar, Lufthansa Group kehrt nach Dubai zurück
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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
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09.09.26
|Swiss fliegt ab Ende Oktober wieder von Zürich nach Dubai - Lufthansa-Aktie gibt nach (AWP)
|
09.09.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück (finanzen.ch)
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08.09.26
|Lufthansa-Aktie unbeeindruckt: Swiss will letzten Airbus A340 dem Verkehrshaus schenken (AWP)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
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|05.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
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✅ ASM
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