Theon International Aktie 132468950 / CY0200751713
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09.04.2026 09:18:00
Neue Kooperationen bewegen Aktien von TKMS und Rheinmetall - auch HENSOLDT und RENK im Fokus
TKMS sichert sich über eine Kooperation mit E3 Lithium Zugang zu kritischen Rohstoffen. Parallel baut Rheinmetall mit Theon seine Position im Bereich optronischer Systeme aus.
• Rheinmetall schliesst Sensorik-Partnerschaft mit Theon für moderne Gefechtsfahrzeuge
• Rüstungsaktien zeigen sich uneinheitlich
TKMS setzt auf Lithium für U-Boot-Technologie
Inmitten der anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt hat die Marinesparte von thyssekrupp Marine Systems (TKMS) eine Kooperationsvereinbarung mit E3 Lithium unterzeichnet. Ziel ist es, den Zugang zu kritischen Mineralien für den Einsatz in modernen U-Boot-Systemen zu sichern.
Im Zentrum steht die Integration kanadischer Lithiumvorkommen in strategische Lieferketten. Lithium gilt als Schlüsselrohstoff für batteriegestützte Technologien, die zunehmend auch in militärischen Anwendungen an Bedeutung gewinnen. Die Partnerschaft umfasst Forschung, Technologietransfer sowie Investitionen und ist eng mit dem kanadischen U-Boot-Programm verknüpft.
Langfristig könnte die Kooperation nicht nur die Versorgungssicherheit für TKMS verbessern, sondern auch Exportchancen stärken. Das Clearwater-Projekt von E3 Lithium soll perspektivisch bis zu 36.000 Tonnen batterietaugliches Lithium jährlich liefern und damit eine stabile Basis für industrielle Anwendungen schaffen.
Rheinmetall baut Technologiepartnerschaft aus
Auch Rheinmetall treibt seine technologische Position weiter voran. Der Konzern hat eine strategische Vereinbarung mit Theon International geschlossen.
Im Fokus steht die Entwicklung und Serienproduktion eines stabilisierten elektro-optischen Sensorsystems auf Basis der PHYLAX-Technologie. Dieses System soll unter anderem in moderne Gefechtsfahrzeuge integriert werden und die Fähigkeiten bei Aufklärung, Zielerfassung und Lagebewusstsein verbessern.
Das geplante Programm hat ein initiales Volumen von über 40 Millionen Euro und könnte bei erfolgreicher Umsetzung auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. Die Kooperation unterstreicht den Trend zu stärker vernetzten europäischen Rüstungsstrukturen und steigender Nachfrage nach hochentwickelten Sensorsystemen.
Rüstungsaktien zeigen sich uneinheitlich
Die Aktien der Branche reagieren am Donnerstag unterschiedlich: Die Anteilsscheine von TKMS geben auf Tradegate zeitweise um 0,34 Prozent auf 87,40 Euro nach. Auch Rheinmetall notieren schwächer und verlieren 0,60 Prozent auf 1'560,60 Euro. Dagegen zeigt sich RENK leicht im Plus mit einem Anstieg von 0,07 Prozent auf 54,89 Euro. HENSOLDT bewegt sich kaum und liegt mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 81,86 Euro.
Insgesamt bleibt das Sentiment für Rüstungswerte angesichts geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben stabil, kurzfristig dominieren jedoch unternehmensspezifische Nachrichten die Kursentwicklung.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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