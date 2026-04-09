Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’144 0.2%  SPI 18’319 2.6%  Dow 47’910 2.9%  DAX 24’081 5.1%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’896 -0.3%  Gold 4’723 -0.2%  Bitcoin 56’214 -0.1%  Dollar 0.7911 0.0%  Öl 97.2 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526ASML NV19531091Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neue Kooperationen bewegen Aktien von TKMS und Rheinmetall - auch HENSOLDT und RENK im Fokus
Gold vor Mega-Rally? Yardeni prognostiziert 10'000 Dollar bis 2030 trotz Bärenmarkt
Shell, BP & Chevron im Fokus: Unsichere Iran-Waffenruhe - Exxon erwartet schwächeren Q1-Gewinn
British American Tobacco-Aktie: Asahi-Manager wird neuer CFO
Basilea-Aktie: Zusätzliche Forschungsmittel aus CARB-X-Programm gesichert
Suche...
eToro entdecken

Theon International Aktie 132468950 / CY0200751713

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Strategische Allianzen 09.04.2026 09:18:00

Neue Kooperationen bewegen Aktien von TKMS und Rheinmetall - auch HENSOLDT und RENK im Fokus

Neue Kooperationen bewegen Aktien von TKMS und Rheinmetall - auch HENSOLDT und RENK im Fokus

TKMS sichert sich über eine Kooperation mit E3 Lithium Zugang zu kritischen Rohstoffen. Parallel baut Rheinmetall mit Theon seine Position im Bereich optronischer Systeme aus.

Theon International
33.16 EUR 0.79%
Kaufen Verkaufen
• TKMS kooperiert mit E3 Lithium zur Sicherung strategischer Rohstoffe für U-Boot-Technologie
• Rheinmetall schliesst Sensorik-Partnerschaft mit Theon für moderne Gefechtsfahrzeuge
• Rüstungsaktien zeigen sich uneinheitlich

TKMS setzt auf Lithium für U-Boot-Technologie

Inmitten der anhaltenden Spannungen im Iran-Konflikt hat die Marinesparte von thyssekrupp Marine Systems (TKMS) eine Kooperationsvereinbarung mit E3 Lithium unterzeichnet. Ziel ist es, den Zugang zu kritischen Mineralien für den Einsatz in modernen U-Boot-Systemen zu sichern.

Im Zentrum steht die Integration kanadischer Lithiumvorkommen in strategische Lieferketten. Lithium gilt als Schlüsselrohstoff für batteriegestützte Technologien, die zunehmend auch in militärischen Anwendungen an Bedeutung gewinnen. Die Partnerschaft umfasst Forschung, Technologietransfer sowie Investitionen und ist eng mit dem kanadischen U-Boot-Programm verknüpft.

Langfristig könnte die Kooperation nicht nur die Versorgungssicherheit für TKMS verbessern, sondern auch Exportchancen stärken. Das Clearwater-Projekt von E3 Lithium soll perspektivisch bis zu 36.000 Tonnen batterietaugliches Lithium jährlich liefern und damit eine stabile Basis für industrielle Anwendungen schaffen.

Rheinmetall baut Technologiepartnerschaft aus

Auch Rheinmetall treibt seine technologische Position weiter voran. Der Konzern hat eine strategische Vereinbarung mit Theon International geschlossen.

Im Fokus steht die Entwicklung und Serienproduktion eines stabilisierten elektro-optischen Sensorsystems auf Basis der PHYLAX-Technologie. Dieses System soll unter anderem in moderne Gefechtsfahrzeuge integriert werden und die Fähigkeiten bei Aufklärung, Zielerfassung und Lagebewusstsein verbessern.

Das geplante Programm hat ein initiales Volumen von über 40 Millionen Euro und könnte bei erfolgreicher Umsetzung auf weitere Plattformen ausgeweitet werden. Die Kooperation unterstreicht den Trend zu stärker vernetzten europäischen Rüstungsstrukturen und steigender Nachfrage nach hochentwickelten Sensorsystemen.

Rüstungsaktien zeigen sich uneinheitlich

Die Aktien der Branche reagieren am Donnerstag unterschiedlich: Die Anteilsscheine von TKMS geben auf Tradegate zeitweise um 0,34 Prozent auf 87,40 Euro nach. Auch Rheinmetall notieren schwächer und verlieren 0,60 Prozent auf 1'560,60 Euro. Dagegen zeigt sich RENK leicht im Plus mit einem Anstieg von 0,07 Prozent auf 54,89 Euro. HENSOLDT bewegt sich kaum und liegt mit einem Minus von 0,10 Prozent bei 81,86 Euro.

Insgesamt bleibt das Sentiment für Rüstungswerte angesichts geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben stabil, kurzfristig dominieren jedoch unternehmensspezifische Nachrichten die Kursentwicklung.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ALSO-Aktie: Starkes erstes Quartal bei Westcoast

Bildquelle: RENK Group AG

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Theon International Plc Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?

Inside Trading & Investment

09:16 SMI-Anleger reagieren erleichtert
08:15 Transocean im Spannungsfeld von Zyklik und Offshore-Renaissance
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Per Aufwärts-Gap nach oben
08.04.26 Marktüberblick: Ölpreise sacken ab
07.04.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Deutsche Lufthansa AG
02.04.26 Wallstreet Live mit Tim Schäfer – Krisen, Chancen & Value-Aktien – wo lohnt sich jetzt ein Blick?
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’717.50 19.09 SN2BBU
Short 13’988.21 13.61 SNQBTU
Short 14’469.24 8.98 BWNSSU
SMI-Kurs: 13’143.68 09.04.2026 09:02:52
Long 12’660.72 19.68 SQ6BJU
Long 12’391.27 13.90 SATBJU
Long 11’867.23 8.94 SG1BPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Einigung auf eine Waffenruhe treibt Aktien von Rheinmetall, RENK HENSOLDT & TKMS an
UBS-Aktie in Grün: Antrag auf Haftungsbegrenzung bei Nazi-Konten offenbar gescheitert
Shell senkt Prognose für Gas - Auch Aktien von Exxon, Chevron, BP & Co. im Blick
Waffenruhe im Nahost-Konflikt: SMI letztlich deutlich über 13'000-Punkte-Marke -- DAX schlussendlich stark - über 24'000 Zählern -- Wall Street fest -- Asiens Börsen letztlich kräftig im Plus
Deutsche Bank bullish: Diese Biotech-Aktie soll enormes Kurspotenzial haben
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - Strasse von Hormus wird geöffnet
Aktie im Fokus: Sammelklage gegen NVIDIA - Angeblich verheimlichte Krypto-Umsätze
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge
Nach Chefwechsel: DroneShield-Aktie verliert deutlich an Wert

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 14: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 14: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
KW 14: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.