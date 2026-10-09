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Rüstungsallianz 09.10.2026 14:41:00

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben

Neue Impulse für die Rheinmetall-Aktie? Paris und Berlin wollen Panzerprojekt MGCS weiter vorantreiben

Deutschland und Frankreich wollen an dem gemeinsamen Kampfpanzerprojekt MGCS festhalten, möglicherweise aber in abgespeckter Form.

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Angesichts von Spekulationen über die Zukunft des milliardenschweren Rüstungsvorhabens sagten Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und seine französische Kollegin Catherine Vautrin bei einem Unternehmensbesuch in Bordeaux, das als "Main Ground Combat System" (MGCS) bezeichnete Projekt sei ungefährdet und werde fortgesetzt.

"Das Projekt MGCS ist nicht beendet, es ist nicht tot, von niemandem beendet worden, sondern ganz im Gegenteil, es ist ein Kernprojekt der deutsch-französischen Kooperation bei Landsystemen", sagte Pistorius. Das Projekt sei "komplett ungefährdet und ein wichtiges Zukunftsprojekt unserer beiden Nationen, unserer beiden Streitkräfte". Auch die französische Verteidigungsministerin sagte, das Kampfpanzerprojekt sei weiterhin aktuell.

Wird es einen gemeinsamen Panzer geben?

Pistorius und Vautrin sagten aber nicht konkret, ob es wie ursprünglich geplant einen gemeinsamen Panzer geben wird, oder lediglich eine Vernetzung eines deutschen und eines französischen Panzermodells in einem Kampfsystem. Das wäre mit Blick auf die ursprünglichen Pläne eine deutlich abgespeckte Variante des Projekts. Auf ähnliche Weise war im Sommer bereits das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS zusammengestrichen und auf eine Vernetzung separater Waffensysteme reduziert worden.

Erneute Spekulationen über das Panzerprojekt hatte der Generalstabschef der französischen Streitkräfte, Fabien Mandon, bei einer Parlamentsanhörung am Donnerstagnachmittag ausgelöst. "Wir hatten gehofft, in Zusammenarbeit mit den Deutschen einen neuen Panzer zu bauen, doch leider müssen wir feststellen, dass die Deutschen beschlossen haben, sich aus dem Projekt zurückzuziehen", sagte er dort.

Neuer Schwerpunkt auf Vernetzung

Wie der Generalstab anschliessend mitteilte, verzögere sich das MGCS-Projekt, und Deutschland und Frankreich hätten sich deshalb entschlossen, zur Überbrückung jeweils eigene Nachfolgepanzer für den aktuell genutzten Leopard 2 in Deutschland und die Leclerc-Panzer in Frankreich zu konzipieren. "Zwar wurde dieses Programm zeitlich verschoben, doch wird es fortgesetzt und behält seinen hohen Stellenwert bei, wobei der Schwerpunkt nun auf der Entwicklung einer verbesserten Vernetzung, des kooperativen Kampfes, der Automatisierung und der Robotisierung liegt."

Das Kampfpanzerprojekt MGCS ist als Nachfolger der Leopard- und Leclerc-Panzer beider Länder gedacht und hat ein geschätztes Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Industrielle Verteilungskämpfe hatten bei dem Projekt früher bereits zu Verzögerungen und zu Spannungen zwischen Berlin und Paris geführt.

So bewegt sich die Rheinmetall-Aktie

Im XETRA-Handel notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,10 Prozent tiefer bei 934,00 Euro. RENK-Papiere gewinnen derweil 0,24 Prozent auf 34,03 Euro. Für HENSOLDT-Anteilsscheine geht es um 0,48 Prozent auf 75,04 Euro aufwärts.

/evs/DP/nas

BORDEAUX (awp international)

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