Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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21.09.2026 11:08:40
Neue Hoffnungsträger bei Novo Nordisk: Aktie gibt dennoch nach
Novo Nordisk beabsichtigt, in den nächsten Jahren mehrere neue Blockbuster-Medikamente auf den Markt zu bringen und gleichzeitig in weitere Behandlungsfelder zu expandieren.
Zudem peilt der Konzern für 2035 einen Umsatz von über 150 Milliarden Dänischen Kronen mit Medikamenten aus seiner Entwicklungspipeline an. Im Jahr 2025 belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 309,06 Milliarden Kronen.
CEO Mike Doustdar sagte auf der Veranstaltung, dass das Unternehmen zwar sein Diabetes-Portfolio weiter stärken und die Adipositas-Pipeline ausbauen werde, es jedoch "auch an der Zeit ist, das Unternehmen weiter zu diversifizieren". Novo Nordisk werde versuchen, künftige Wachstumsfelder in den Bereichen Blut- und Endokrinstörungen, Lebererkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzubauen, so Doustdar.
Die Novo Nordisk-Aktie verliert im Handel in Kopenhagen zwischenzeitlich 4,19 Prozent auf 269,75 DKK.
DJG/DJN/hab/ros
DOW JONES
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