Neue Genfer Digitalbank FlowBank geht in Betrieb

Genf (awp) - Die neue Onlinebank FlowBank öffnet am heutigen Mittwoch ihre digitalen Pforten. Die Bank mit Sitz in Genf will Kundinnen und Kunden mit der Online-Plattform FlowOne ein "neuartiges Handelserlebnis" bieten und mit dem Handel von Aktienanteilen (Fractional Shares) das Trading demokratisieren, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.

Die digitale Lösung erlaube es, über ein einziges Konto in mehreren Währungen zu investieren. Die Handelsplattform FlowOne solle Zugang zu allen denkbaren Produkt- und Anlageklassen gewähren, heisst es in der Mitteilung. Künftig soll laut der Meldung auch das Handeln von Fractional Shares, also Teilen von Aktien, angeboten werden. "Lindt & Sprüngli-Aktien werden zum Preis einer Tafel Schokolade gekauft werden können", wird der Bankengründer Charles-Henri Sabet in der Mitteilung zitiert. Dadurch werde das Online-Trading demokratisiert, so der Anspruch der Bank.

Das Finanzinstitut, das über eine Banklizenz verfügt, beschäftigt derzeit etwas über 90 Mitarbeitende am Hauptsitz in Genf.

