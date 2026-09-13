Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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13.09.2026 07:00:00
Neue Führung bei Boeing-Flugzeugprogramm, Airbus macht Tarifvorschlag für Spanien, Folgen des Fluglotsenmangels in Sydney
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
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11.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
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11.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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11.09.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
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11.09.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
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11.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.ch)
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11.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|08.09.26
|Airbus Outperform
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|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|07.09.26
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|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
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|08.09.26
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|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
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|07.08.26
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|07.08.26
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|Airbus Outperform
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|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.