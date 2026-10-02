Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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02.10.2026 08:33:00
Neue Flughafen-Biometrie-Allianz warnt vor zu strengen EU-Vorschriften
Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Allianz
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01.10.26
|Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
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30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
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30.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
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30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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29.09.26
|Rentenreform: Ökonomen-Allianz drängt auf vollständige Umsetzung und warnt vor Flickwerk (Spiegel Online)