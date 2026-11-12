Neue Entwicklung in der CS-Beschattungsaffäre: Ex-Präsident Rohner offenbar verurteilt

Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) hat gegen ihn wegen vorsätzlich falscher Auskünfte an die Finanzmarktaufsicht Finma eine bedingte Geldstrafe und eine Busse verhängt.

Konkret wurde Rohner mit einer Strafverfügung vom 20. Oktober 2026 zu einer bedingten Geldstrafe von 144 Tagessätzen à 690 Franken verurteilt. Das entspricht 99'360 Franken. Hinzu kommt eine Busse von 24'840 Franken. Über den Fall hatten zuerst das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und die "Republik" berichtet. Die 81-seitige Strafverfügung liegt der Nachrichtenagentur AWP vor.

Im Zentrum steht ein Antwortschreiben vom 25. Oktober 2019, das Rohner als damaliger CS-Präsident persönlich unterzeichnet hatte. Darin beantwortete die Bank Fragen der Finma zu Beschattungsaktionen, die nach der Überwachung des früheren Spitzenmanagers Iqbal Khan bekannt geworden waren.

Finanzdepartement: Zusammenhang mit Thiam verschwiegen

Laut EFD verschwieg Rohner dabei bewusst den Zusammenhang einer weiteren geplanten Überwachung mit dem damaligen CS-Chef Tidjane Thiam. Bei der Zielperson handelte es sich um den Ex-Ehemann von Thiams Lebensgefährtin. Die Bank habe den Auftrag bereits konkret vorbereitet und einen externen Dienstleister eingeschaltet. Gegenüber der Finma sei der Vorgang hingegen als blosse Prüfung einer möglichen Observation dargestellt worden.

Das EFD geht davon aus, dass Rohner die Beteiligung des CEO herunterspielen wollte, um die Reputation der Bank und seine eigene Position zu schützen sowie mögliche aufsichtsrechtliche Eingriffe abzuwenden.

Die falschen Angaben hätten dazu geführt, dass die Finma das tatsächliche Ausmass der Überwachungen und die Beteiligung des damaligen Konzernchefs erst mit erheblicher Verzögerung erkannt habe. Das EFD spricht von einer erheblichen Gefährdung der ordnungsgemässen Aufsichtstätigkeit. Angesichts der Systemrelevanz der CS habe dies auch eine Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Finanzmarktes dargestellt.

Strafe nach Einsprache reduziert

Ursprünglich hatte das EFD im Juni 2026 eine deutlich höhere Sanktion vorgesehen. Nach einer Einsprache Rohners wurde die bedingte Geldstrafe von 432'000 auf 99'360 Franken und die Busse von 108'000 auf 24'840 Franken gesenkt. Dabei wurde insbesondere die Tagessatzhöhe von 3000 auf 690 Franken reduziert. Für deren Bemessung sind die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Beschuldigten, insbesondere dessen Einkommen, massgebend.

Rohner weist die Vorwürfe in einer Stellungnahme gegenüber SRF "vollumfänglich und mit Nachdruck" zurück. Er habe während seiner Amtszeit nie wissentlich oder willentlich falsche Auskünfte erteilt. Vielmehr habe er im Herbst 2019 grosse Anstrengungen unternommen, um alle verfügbaren Fakten aufzuarbeiten und eine korrekte und vollständige Beantwortung der Fragen sicherzustellen.

Die Strafverfügung ist nicht rechtskräftig. Rohner zieht den Fall vor Gericht, wie das EFD gegenüber AWP erklärte. Damit dürfte sich als nächstes das Bundesstrafgericht mit den Vorwürfen befassen.

to/ys

Zürich (awp)