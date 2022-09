Neue Emmi-Käserei macht aus Molke Trinkwasser

Emmen LU (awp/sda) - Der Luzerner Milchverarbeiter Emmi hat am Freitag in Emmen die für 50 Millionen Franken neu gebaute Käserei eingeweiht. Dort können künftig 10'000 Tonnen Käse im Jahr produziert werden, der Wasserverbrauch sinkt um 70 Millionen Liter, auch dank Aufbereitung der Molke.

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit war es soweit: Emmi weihte den Neubau mit den zehn Meter hohen Betonmauern an der Seetalstrasse in Emmen ein. Er ersetzt das bisherige Gebäude aus dem Jahr 1976. Damit könne der Käse künftig nicht nur ressourcenschonender hergestellt werden, es gibt auch Kapazität für grössere Mengen, teilte das Unternehmen anlässlich der Einweihung mit.

Konnte die Emmi bislang 5700 Tonnen Käse herstellen, sind es neu bis zu 10'000 Tonnen pro Jahr. Aktuell werden 100 Millionen Kilogramm Milch verarbeitet. Abhängig von der Markt- und Nachfragesituation rechne man mittelfristig mit höheren Volumen, hiess es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In Emmen wird vor allem der Luzerner Rahmkäse hergestellt, dazu kommen zwei Käse für die Höhlenreifung im Luzernischen Kaltbach.

Die neue Anlage kann mehr Käse mit weniger Wasserverbrauch produzieren, laut Emmi beträgt die Einsparung 70 Millionen Liter Wasser pro Jahr. In der Bilanz sei man praktisch wasserneutral. Hauptverantwortlich dafür ist die Aufbereitung der Molke über mehrere Filtrationsschritte bis zu Trinkwasserqualität.

Wachstumspotenzial für Rahmkäse

Trotz dem Trend zu Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis sehe die Emmi Gruppe auch Wachstumspotential im strategischen Segment Spezialitätenkäse, zu dem der Luzerner Rahmkäse gehört, teilte das Unternehmen mit.

Neben Emmen betreibt Emmi weitere 24 Produktionsbetriebe in der Schweiz. Es hat Tochterunternehmen in 14 Ländern und über 9000 Mitarbeitende, davon über 6000 in der Schweiz. Emmen ist mit rund 600 Mitarbeitenden nach Ostermundigen BE der zweitgrösste Standort in der Schweiz.