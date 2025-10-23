Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’602 -0.1%  SPI 17’361 0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’106 -0.2%  Euro 0.9250 0.1%  EStoxx50 5’656 0.3%  Gold 4’117 0.6%  Bitcoin 87’421 2.0%  Dollar 0.7983 0.3%  Öl 65.8 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: General Dynamics legt Quartalsergebnis vor
NVIDIA-Aktie im Fokus: HSBC sieht weiter Aufwärtspotenzial - Acht-Billionen-Dollar-Marke in Sicht?
Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Beiersdorf-Analyse: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie
Roche-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Suche...
23.10.2025 13:09:36

Neue Deutsche-Bahn-Chefin: 2026 Jahr des grossen Umbaus

(Ausführliche Fassung)

BERLIN (awp international) - Die neue Deutsche-Bahn-Chefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern ab dem kommenden Jahr grundlegend neu aufstellen. "Das Jahr 2026 wird das Jahr des grossen Umbaus sein, in dem wir uns neu ausrichten", sagte sie in Berlin. Ein wesentliches Ziel sei dabei eine Dezentralisierung der bisherigen Organisation.

"Wir wollen Entscheidungsstrukturen in die Fläche bringen und dorthin verlagern, wo die Herausforderungen am besten bekannt sind", betonte Palla, die seit Anfang Oktober an der Spitze der Bahn steht. Bis Dezember solle das konkrete Konzept ausgearbeitet sein, sagte die Managerin.

Mehr Eigenverantwortung in den Regionen

Was sie schon verrät: Regionale Führungskräfte sollen künftig eigenverantwortlicher das operative Geschäft in den jeweiligen Regionen steuern können. Dafür sollen sie mehr Entscheidungsfreiheit und Ressourcen bekommen. Gleichzeitig seien sie künftig auch dafür verantwortlich, wenn Dinge nicht funktionierten und die Qualität und die Wirtschaftlichkeit nicht stimmten. Die Managerin verwies als Beispiel etwa auf die Wartung und rechtzeitige Bereitstellung von Regionalzügen.

Auf diese Weise habe sie bereits die Regionalverkehrssparte der Deutschen Bahn umgebaut, betonte Palla, die zuvor als Vorständin für diesen Bereich verantwortlich war. DB Regio fuhr im ersten Halbjahr erstmals seit Jahren wieder einen Gewinn ein.

Palla setzt auf Tempo

Wie sie nun auch den Fern- und Güterverkehr dezentraler aufstellen will, liess sie offen. Das Runterbrechen auf regionale Einheiten funktioniere dort nicht ohne Weiteres, räumte sie ein. "Trotzdem werden wir uns die Frage stellen, ob es möglich ist, unternehmerische Verantwortung im Fernverkehr stärker regional zu verankern als das heute der Fall ist."

Das wesentliche Element des Umbaus sei Tempo. "Ab dem 1. Januar werden wir mit der Umsetzung beginnen." Die Neuaufstellung gehe auch mit einer Verschlankung der zentralen Managementstrukturen einher. Auch Stellen müssten dafür reduziert werden. Zahlen dazu nannte Palla nicht. Der Konzern mit hunderten Beteiligungen und Tochtergesellschaften hat mehr als 230.000 Beschäftigte.

Hauptprobleme bleiben

Das erst vor rund einem Jahr aufgelegte Sanierungsprogramm S3 des damaligen Bahnchefs Richard Lutz stellt Palla zur Disposition. Zentrale Elemente, wie die Generalsanierung wichtiger Strecken, die Verbesserung des Betriebs und die finanzielle Sanierung des hoch verschuldeten Staatskonzerns blieben bestehen, betonte Palla. Gleichwohl müsse sie das Programm anpassen. "Ich möchte eine andere Grundlage schaffen, damit diese Massnahmen auch greifen und beim Kunden ankommen", sagte sie.

Wann die Fahrgäste die positiven Auswirkungen der neuen Konzernstruktur merken werden, blieb offen. Kurzfristig - so sieht es die neue Bahnstrategie des Bundes vor - sollen sich etwa die Sauberkeit und die Sicherheit an den Bahnhöfen verbessern. Das Hauptproblem, die hohe Unzuverlässigkeit insbesondere im Fernverkehr infolge eines überalterten und überlasteten Streckennetzes, wird aber auch Palla so schnell nicht lösen können.

Umbau des Vorstands läuft schon

Personell hat die neue Bahnchefin bereits durchgegriffen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Güterverkehrsvorständin Sigrid Nikutta ihren Posten räumen soll. Ihr Sanierungskonzept für die kriselnde Sparte war in einem externen Gutachten als unzureichend durchgefallen. Pallas Nachfolger für den Regionalverkehr soll dem Vernehmen nach Harmen van Zijderveld werden. Er verantwortete bisher im Vorstand der Bahn-Tochter DB Regio das Ressort Schiene.

Als neue Finanzchefin wird die frühere Managerin bei der Baumarktkette Hornbach, Karin Dohm, gehandelt. Sie würde auf Levin Holle folgen, der im Frühling den Konzern für einen Posten im Bundeskanzleramt verlassen hatte. Beide Personalien müssen noch im Aufsichtsrat beschlossen werden./maa/DP/stk

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Iberdrola
✅ Interactive Brokers
✅ Swiss Life Holding

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:22 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (51.5%) auf Applied Materials Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, QUALCOMM Inc
10:36 UBS Logo UBS KeyInvest: Luxus – Das Strahlen kehrt zurück/Versicherer – Gewichtiges Branchentreffen
09:26 Marktüberblick: SAP und Tesla nach Zahlen im Fokus
09:12 SMI tritt weiter auf der Stelle
09:00 US-Banken in einem neuen Zinsumfeld
22.10.25 Logo WHS XDTE – die Formel 1 der Optionen
22.10.25 3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Iberdrola, Interactive Brokers & Swiss Life mit François Bloch
21.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Nestlé, Novartis, Roche
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’102.57 19.72 U5BSSU
Short 13’371.51 13.87 BA8S6U
Short 13’910.78 8.64 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’601.77 23.10.2025 12:55:53
Long 12’031.13 18.56 SZEBLU
Long 11’788.74 13.71 SG1BPU
Long 11’267.15 8.82 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr - Aktie tiefer
Beyond Meat-Aktie explodiert: Walmart-Deal und Short Squeeze befeuern Kurs
Kurskorrektur bei der DroneShield-Aktie: Jetzt kaufen oder abwarten?
Strategiewechsel zahlt sich aus: Quantum eMotion-Aktie im Höhenflug - auch D-Wave Quantum im Blick
Vorerst wohl kein Friedensgipfel in Sicht: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK können Gewinne nicht verteidigen
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Goldpreis erholt sich deutlich: Starker Rebound nach heftigem Einbruch
Rieter-Aktie fällt: Umsatzziel gesenkt - rote Zahlen erwartet
SAP-Aktie gibt nach: SAP setzt in Q3 weniger um
DocMorris-Aktie trotzdem in Rot: Platzierung der Wandelanleihe erfolgreich

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
13:10 ROUNDUP 2/Steuerschätzung: Keine Entlastung für Klingbeils Haushalte
13:04 ROUNDUP: Neue Bahnchefin: 2026 Jahr des großen Umbaus
13:04 ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,10 Euro
13:03 Schweitzer: Guter Finanzminister muss Taschen zunähen
13:02 ROUNDUP 2: Tesla mit nächstem Gewinnrückgang trotz Verkaufsrekords
12:53 AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
12:49 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Unilever nach Umsatzzahlen auf 'Outperform'
12:48 Klingbeil: Nach Steuerschätzung keine Diskussion mit Ländern
12:46 Experte: Wirkung der US-Sanktionen hängt an Indien und China
12:30 APA ots news: Vienna Insurance Group: Standard & Poors verbessert den...