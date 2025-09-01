Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025 11:18:36

Neue Buchungsplattform OneDPS für den Schweizer Werbemarkt startet

TX Group
Zürich (awp) - Die Schweizer Werbewirtschaft hat neu eine zentrale Buchungsplattform in Betrieb genommen. Die Plattform mit dem Namen OneDSP ermögliche es Werbetreibenden, Schweizer Zielgruppen ab sofort datenschutzkonform und ohne Überschneidungen zu erreichen, teilten die Initianten am Montag in einem Communiqué mit.

Die Buchungsplattform sei eine gemeinsame Initiative der Verlage CH Media ("Aargauer Zeitung"), NZZ, Ringier ("Blick") und TX Group ("Tages-Anzeiger") sowie ihrer Vermarkter 20 Minuten, Audienzz, CH Media, Goldbach und Ringier Advertising. Damit wollen die Verlage den Abfluss von Schweizer Werbegeldern zu ausländischen Onlinegiganten wie beispielsweise Google eindämmen.

OneDSP bündelt den Angaben zufolge das digitale Werbeinventar von über 40 führenden Schweizer Medienmarken wie z.B. "20 Minuten", "Blick", NZZ, "Tages-Anzeiger" und "Watson", hiess es. Damit lassen sich 1,5 Millionen Nutzer direkt erreichen.

OneDSP richte sich an Mediaagenturen und Direktkunden, die Schweizer Reichweite buchen wollten. Auf ihr sei die Einhaltung der Datenschutzgesetze der EU und der Schweiz sichergestellt. Es gebe eine Schweizer Datenhoheit.

jb/uh