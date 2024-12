Neue Batterietechnologie: Stellantis kooperiert mit Zeta Energy für günstigere E-Autos

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag leicht nach unten. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich höher und stellte erneut eine neue Bestmarke auf. An der Wall Street zeigt sich am Donnerstag ein etwas schwächerer Handel. Die Märkte in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend mit Gewinnen.