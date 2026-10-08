Neue Basler Uhren- und Schmuckmesse Basilia steht zu 70 Prozent

(Meldung ausgebaut)

Basel (awp/sda) - Die neue Basler Messe "Basilia Jewellery & Watch Fair" hat ein halbes Jahr vor ihrer ersten Ausgabe das angestrebte Ziel der Anzahl Anmeldungen zu 70 Prozent erreicht. Dies teilte die MCH Group am Donnerstag mit.

Die Messe sei damit auf gutem Weg zu ihrem Ziel von mehr als 400 Ausstellenden, heisst es im Communiqué. An der Basilia stellen Schmuck-, Edelstein- und Uhrenunternehmen aus Asien und Europa aus.

Asiatische Firmen belegen derzeit rund 65 Prozent der Fläche, europäische rund 35 Prozent, wie die MCH Group weiter schreibt. Die Anmeldungen aus Europa und anderen westlichen Märkten nähmen jedoch zu, womit sich das Verhältnis zunehmend ausgleiche.

Die Premiere der Basilia findet vom 8. bis 11. April 2027 in der Messehalle 2 statt. Die MCH Group wird zusammen mit Informa Markets Asia diesen Anlass erstmals durchführen, wie die beiden Unternehmen im Juni dieses Jahres bekanntgaben.

Das Format bildet somit nach einer längeren Pause bei dieser Branche die Nachfolge der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld, die bis 2019 stattfand.

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