03.02.2026 17:28:40

Neue Anthropic-KI sorgt für fallende Kurse bei Daten-Dienstleistern

RELX
42.40 EUR 0.95%
Kaufen Verkaufen

Von Joe Stonor

DOW JONES--Die Aktien von Anbietern juristischer Publikationen und Tools sowie von Daten-Dienstleistern sind am Dienstag massiv unter Druck geraten. Anleger reagieren damit auf die Veröffentlichung neuer Tools durch die KI-Firma Anthropic.

Anthropic, das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude, hat auf GitHub, einer Plattform zum Austausch von Software für Entwickler, neue Funktionen für juristische Nutzer seines "Cowork"-Assistenten hinzugefügt. Die KI-gestützten Dienste des Unternehmens automatisieren "Vertragsprüfungen, die Triage von Geheimhaltungsvereinbarungen [NDAs], Compliance-Workflows, juristische Briefings und standardisierte Antworten", teilte das Startup auf GitHub mit.

Für die in London gelistete Aktie von Relx geht es um knapp 13 Prozent abwärts. Das Papier von Wolters Kluwer bricht um knapp 10 Prozent ein. Relx bietet eine Reihe von KI-Tools für den Juristen an, darunter Lexis+AI und einen KI-Agenten über LexisNexis Protege. Wolters Kluwer stellt Softwareprodukte für die Branche bereit.

Auch andere Aktien, die durch die Konkurrenz von KI-Startups gefährdet sind, gaben im europäischen Nachmittagshandel stark nach. Der Bildungsverlag Pearson verlor 3,8 Prozent, während der Datendienstleister Experian und der Datenanbieter London Stock Exchange Group beide fast 8 Prozent einbüssten. Die Deutsche Börse verliert 4,1 Prozent. Unter Investoren wird seit Monaten intensiv diskutiert, ob KI ein Segen oder Fluch für die Börsenbetreiber ist. Diese richten ihr Geschäft zunehmend auf Datenanalyse aus.

(Mitarbeit: Manuel Priego-Thimmel)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 11:29 ET (16:29 GMT)