Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|
26.01.2026 12:07:45
Neue Analyse: UBS AG bewertet Richemont-Aktie mit Buy
Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Zuzanna Pusz, der das Richemont-Papier näher betrachtet hat.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Richemont auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmässig führten. Insgesamt bestätige das die mittelfristige Attraktivität von Schmuck sowie ihre Einschätzung von Richemont als einem ihrer bevorzugten Werte.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Richemont-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Richemont-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:51 Uhr 1.7 Prozent im Minus bei 151.85 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 174’064 Richemont-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 11.7 Prozent zu Buche.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Richemont
|11:16
|Richemont Buy
|UBS AG
|08:41
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Richemont Buy
|UBS AG
