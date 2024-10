Richemont-Aktie im Minus: UBS AG bewertet Richemont mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 Franken belassen. Der Verkauf von YNAP durch den Luxusgüterhersteller sei keine Überraschung, da der Abspaltung bereits länger erwartet werde, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Vollzug dürfte unterdessen vom Markt begrüsst werden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Zeitweise fällt der Richemont-Titel im Schweizer Handel um 1,63 Prozent auf 131,32 Franken. Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2.5 Prozent auf 130.15 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via SIX SX 263’166 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 15.1 Prozent zu. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Richemont am 08.11.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2024 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2024 / 06:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.