Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. Seine präferierten Werte sind Orange, die Deutsche Telekom sowie Swisscom und Tele2.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 14:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.8 Prozent auf 28.47 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25.40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 1’471’943 Deutsche Telekom-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.

