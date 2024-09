Neue Analyse: UBS AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy

Die Schweizer Grossbank UBS hat Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Dass das Finanzhaus seine Strategie bestätigt und die Renditeziele angehoben habe, sollte nur wenig an den Konsensschätzungen für die Gewinn- und Verlustrechnung ändern, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplanten höheren Kapitalausschüttungen seien aber klar positiv.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 17:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 6.4 Prozent auf 16.27 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 11.86 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 10’526’225 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2024 um 55.1 Prozent aufwärts. Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 12:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 12:31 / GMT





