Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet UBS-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Dank des Investmentbankings habe das Finanzinstitut positiv überrascht, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die UBS erziele in den Bereichen, die sie kontrollieren könne, schnellere Ergebnisse. Die Experten verwies auf Kosteneinsparungen und den Abbau der Abwicklungseinheit NCL. Dies dürfte einen gewissen Puffer gegen aufsichtsrechtlichen Gegenwind und ein potenziell schwierigeres operatives Umfeld bieten.

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 10:42 Uhr in Grün und gewann 3.0 Prozent auf 25.87 CHF. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 15.96 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 1’526’723 UBS-Aktien wechselten zuletzt via SIX SX den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 1.7 Prozent. Am 14.08.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

