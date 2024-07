UBS-Aktie gesucht: RBC Capital Markets bewertet UBS-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Die Kapitalmarkttrends im zweiten Quartal seien weiterhin durch eine starke Emissionsaktivität bei Anleihen und Krediten in Kombination mit einem unterstützenden Handelsumfeld bestimmt worden, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Investmentbanken weltweit. Mit Blick auf die Deutsche Bank und die UBS nahm sie kleinere Änderungen an ihren Schätzungen vor.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die UBS-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

An der SIX klettert die UBS-Aktie zwischenzeitlich um 0,87 Prozent auf 27,22 Franken. Um 10:48 Uhr wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.4 Prozent auf 27.09 CHF nach oben. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 10.74 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 549’264 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 6.5 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet.

