Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem eingetrübten Jahresausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Autobauers lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine zentrale Frage sei nun, wie sich die steigenden Kosten auf die Zahlen für 2027 auswirken werden.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 13:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3.5 Prozent auf 39.91 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 10.25 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1’819’034 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel auf Jahressicht 2026 um 28.9 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:02 / EDT



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