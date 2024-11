Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Henkel vz-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen und das operative Wachstum habe leicht über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst James Edwardes Jones am Mittwochmorgen nach Zahlen.

Aktienbewertung im Detail: Die Henkel vz-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:12 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.1 Prozent auf 81.34 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 2.04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 74’280 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 14.5 Prozent zu Buche. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2024 / 02:05 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.