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17.11.2026 12:22:44
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Outperform
RBC Capital Markets hat eine umfassende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea anlässlich der Wandelanleihe mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Outperform" belassen. Im Zuge einer Wandlung in Aktien könne der Anlagenbauer im Jahr 2031 neue Aktien ausgeben, schrieb Sebastian Kuenne in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Mit den Einnahmen aus dem Bond wolle das Unternehmen wiederum Aktien zurückkaufen, was einigermassen verwirrend sei. Zugegeben, die Rendite der Anleihen sei niedrig; wenn aber die Einnahmen aus der Anleihe nicht für Zukäufe und Fusionen genutzt würden, dann hätte das Unternehmen auch auf die Nettobarmittel von geschätzten 350 Millionen Euro per Jahresende zurückgreifen können. "Gea scheint einen höheren Bedarf an Barmitteln zu haben, als wir in unserem Bewertungsmodell annehmen", lautet Kuennes Fazit.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die GEA-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:02 Uhr um 1.6 Prozent auf 69.35 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 13.91 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 116’106 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 22.7 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2026 von GEA wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 04:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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