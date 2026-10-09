Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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09.10.2026 11:52:46
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Das Daimler Truck-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding genauer unter die Lupe genommen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Daimler Truck befinde sich in einer zyklischen Erholung, die Aktien seien attraktiv bewertet.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie legte um 11:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.0 Prozent auf 41.09 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 53.32 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 131’791 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Daimler Truck-Papier um 15.1 Prozent. Am 06.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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