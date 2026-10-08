Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
08.10.2026 10:28:44
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Hier sind die Erkenntnisse von RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden, der das Daimler Truck-Papier näher betrachtet hat.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 0.5 Prozent auf 40.87 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 54.15 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107’840 Daimler Truck-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 14.5 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
08:27
|Daimler Truck verkauft deutlich mehr als im schwachen Vorjahresquartal (AWP)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|UBS AG: Daimler Truck-Aktie erhält Neutral (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX steigt (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Daimler Truck
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigen sich eine Spur tiefer. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.