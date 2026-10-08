Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Daimler Truck-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Absatz des Lkw-Bauers decke sich mit der Markterwartung, schrieb Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

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Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:12 Uhr 0.5 Prozent auf 40.87 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 54.15 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 107’840 Daimler Truck-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 14.5 Prozent nach oben. Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 02:59 / EDT



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