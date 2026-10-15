Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus von 250 auf 240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Airbus und Boeing dürften ihre Flugzeug-Auslieferungsziele für 2027 erreichen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Jüngste Produktionsprobleme und etwas geringere Auslieferungen seit Jahresbeginn hätten jedoch den Druck mit Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2026 erhöht.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.5 Prozent auf 191.26 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 25.48 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 37’531 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein gab auf Jahressicht 2026 um 1.7 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 01:36 / EDT



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