Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Roche-Aktie mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 210 Franken belassen. Ein erster Studienerfolg des Produktkandidaten CT-388 gegen Fettleibigkeit zeige, dass dieser mit Blick auf den Gewichtsverlust besser als das Produkt Zepbound abschneide, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In späteren Studienphasen könnte sich das Wirksamkeitsprofil aber noch angleichen. Zudem punkteten Produkte von Novo Nordisk und Eli Lilly mit noch grösseren Gewichtsverlusten. Abzuwarten blieben auch detaillierte Daten zur Verträglichkeit von CT-388.

Die Aktie legte um 13:21 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3.1 Prozent auf 234.50 CHF zu. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 10.45 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 936’661 Roche-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Minus von 0.1 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Roche am 25.07.2024 präsentieren.

