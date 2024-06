Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Akhil Dattani rechnet in der europäischen Telekombranche laut seiner am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem schleppenderen Wachstum im zweiten Quartal. Seine Favoriten für das dritte Quartal sind Deutsche Telekom, Cellnex, Telenor und Proximus. Meiden sollten die Anleger Orange, Vodafone, Telefonica sowie BT Group.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 08:00 Uhr um 0.5 Prozent auf 22.45 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 38.08 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 435 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 7.2 Prozent aufwärts. Am 08.08.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2024 / 19:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2024 / 00:15 / BST





