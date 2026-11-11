Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Underweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi geht am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung davon aus, dass das Ergebnis für das dritte Quartal den Anlegern nicht ausreichen wird. Da die meisten Unternehmen der Branche die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hätten, dürfte der Chemikalienhändler mit einem schwachen Ergebnis und dem daraus resultierenden Ausblick auf das Schlussquartal für Enttäuschung sorgen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:48 Uhr um 3.9 Prozent auf 59.18 EUR nach. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 20.58 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 108’493 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 23.4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Brenntag SE am 11.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT



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