Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie mit Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. BMW habe eine etwas höher als erwartete Marge in der Autosparte ausgewiesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Sie habe jedoch unter dem Konzernniveau gelegen, was auf schwächere Ergebnisse im Bereich Finanzdienstleistungen zurückzuführen sei. Der Blick sollte sich jedoch auf die Gewinnwarnung und angekündigte Umstrukturierung vom Vorabend richten.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:01 Uhr in Grün und gewann 0.3 Prozent auf 57.98 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 41.43 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 53’053 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 34.2 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.