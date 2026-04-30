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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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Hold-Einstufung 30.04.2026 10:58:44

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Hold

Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Hold

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine umfassende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Mercedes-Benz Group
44.43 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal nicht so schwach wie befürchtet abgeschnitten und den Ausblick bestätigt, schrieb Romain Gourvil am Mittwochnachmittag im Nachgang des Quartalsberichts.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 10:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0.9 Prozent auf 48.32 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 24.17 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 815’803 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 13.9 Prozent ein. Voraussichtlich am 28.07.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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10:07 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.04.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.04.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
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SMI-Kurs: 13’000.38 30.04.2026 10:50:40
Long 12’368.96 19.75 SDDBDU
Long 12’100.62 13.86 SX6B9U
Long 11’561.24 8.87 BH2SIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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